В Каталонии из-за взрыва на нефтехимическом заводе пострадали четыре человека
В муниципалитете Таррагона в Каталонии произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали минимум четыре человека, сообщает во вторник газета "Паис".
О характере ранений газета не сообщает. Экстренные службы призвали местных жителей не открывать окна и не выходить на улицу.
В тушении пожара, спровоцированного взрывом, принимают участие девять пожарных расчетов. Полиция оцепила место происшествия.
По данным газеты, взрыв произошел на предприятии компании Industrias Quimicas de Oxido de Etileno (IQOXE).