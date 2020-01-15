В Каталонии из-за взрыва на нефтехимическом заводе пострадали четыре человека

В муниципалитете Таррагона в Каталонии произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали минимум четыре человека, сообщает во вторник газета "Паис".

О характере ранений газета не сообщает. Экстренные службы призвали местных жителей не открывать окна и не выходить на улицу.

В тушении пожара, спровоцированного взрывом, принимают участие девять пожарных расчетов. Полиция оцепила место происшествия.

По данным газеты, взрыв произошел на предприятии компании Industrias Quimicas de Oxido de Etileno (IQOXE).