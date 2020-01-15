В среду, 15 января, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Почему Офис Генерального прокурора блокирует работу Николаевского судостроительного завода "Океан": возможные причины и катастрофические последствия ареста имущества завода" с участием инвестора судостроительного завода "Океан", николаевского бизнесмена Василия Капацыны (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.