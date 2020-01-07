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09:02 07.01.2020

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины

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Дым от лесных пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины

Дым от лесных пожаров в Австралии, охвативших страну с ноября прошлого года, достиг Чили и Аргентины, сообщила чилийская метеослужба MeteoChile в Twitter.

На спутниковых кадрах дым виден над южной и центральной частями Чили. Как сообщили в метеорологическом управлении страны, жители не ощущают запаха гари, так как дым находится на большой высоте, передает телеканал T13 Móvil.

Национальная метеорологическая служба Аргентины подтвердила информацию о поступлении дыма.

Лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года. К тушению привлекли около 3 тыс. военных. Согласно последним данным, в огне погибли 24 человека, а также по меньшей мере 350 коал. На устранение последствий стихийного бедствия власти Австралии выделят около $1,4 млрд.

Украина готова направить в Австралию, которую охватили масштабные лесные пожары, около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете. Наши силы ожидают решения австралийской стороны", - написал Аваков на своей официальной странице в соцсети Фейсбук

Теги: #пожары #аргентина #австралия #чили
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