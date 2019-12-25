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19:58 25.12.2019

В американском городе снимут 57-летний запрет на игру в снежки

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В американском городе снимут 57-летний запрет на игру в снежки

Глава администрации американского города Уосо, штат Висконсин, объявила, что власти намерены подумать о снятии запрета на игру в снежки.

Как сообщает Associated Press, такое ограничение действует в городе с 1962 года, закон относит снежки к той же категории, что и камни, и считает, что их бросание может привести к тяжелым травмам

В интернете появилось видео, как городские полицейские и чиновники администрации играют в снежки в подтверждение того, что запрет будет снят.

Заместитель начальника полиции Уосо заявил, что за последние 15 лет было выписано около 10 штрафов по этой статье. В том числе, за выпущенные в соседский сад стрелы, упавшие с крыши мешки с песком. В двух случаях за игру в снежки.

Исключение снежков из этой статьи обсудят в январе.

Теги: #сша #разрешение #снежки
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