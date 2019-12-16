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10:13 16.12.2019

Антиконституционный закон Кабмина 2571: грубое нарушение прав вкладчиков и создание новых коррупционных схем в ФГВФЛ

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В понедельник, 16 декабря, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-брифинг на тему "Антиконституционный закон Кабмина 2571: грубое нарушение прав вкладчиков и создание новых коррупционных схем в ФГВФЛ", будет представлен альтернативный законопроект, который защитит права вкладчиков. Участники: автор альтернативного законопроекта о функционировании банковской системы, народный депутат Украины Александр Дубинский; председатель Совета общественного мониторинга при ФГВФЛ (вкладчик банка "Финансы и Кредит") Максим Гарус; председатель "Ассоциации защиты вкладчиков" Арсен Маринушкин; адвокат и представитель инициативной группы вкладчиков банка "Киевская Русь" Татьяна Киличава; председатель правления ОО "Всеукраинское движение "Финансовый Майдан" Юлия Сало (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (096) 424-88-89 (Алёна).

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