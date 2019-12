В Канаде испытали первый в мире частный электросамолет

Канадская компания Harbour Air объявила об успешном испытании в провинции Британская Колумбия первого электросамолета, построенного на частные инвестиции. Полет продолжался всего три минуты, сообщает CTV News, однако глава компании Грег Макдугалл уже заявил, что испытание вошло в историю.

Today, we made history. Launching the world’s first electric commercial aircraft retrofitted with a 750 horsepower all-electric magni500 propulsion system. Thank you to our amazing maintenance team and our partners at @MagniX for all your efforts! Together, we did it! 👏 #ePlane pic.twitter.com/Rhw35BRnqB