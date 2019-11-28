В Украине завершились летные испытания крылатой ракеты Р-360 для комплекса "Нептун"

В Украине успешно завершились испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун", сообщил изданию Defense Express генеральный директор ГККБ "ЛУЧ" Олег Коростелев.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - сказал Коростелев, комментируя ход испытаний.

На следующем этапе испытаний будут проверяться боевые характеристики ракеты, уточнил Коростелев.

Ракета Р-360 весит 870 кг, из которых боевая часть – 150 кг, и способна преодолеть до 280 км со скоростью 900 км/час, двигаясь на высоте от 3 до 10 метров над гребнем волн.

Комплекс "Нептун" обеспечивает одновременный залп из 6 пусковых установок с интервалом от 3 до 5 секунд между пусками. Всего выпускается до 24 ракет. Комплекс может располагаться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а время развертывания составляет 15 минут.