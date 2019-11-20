Пресс-конференция на тему "Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства"

В среду, 20 ноября, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства". Участники: народные депутаты Андрей Деркач (внефракционный), Александр Дубинский ("Слуга народа") и Алексей Кучеренко ("Батькивщина") (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.