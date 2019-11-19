Трансляция пресс-конференции на тему "Рынок солнечной энергетики в Украине. Какие законодательные изменения ожидаются в 2020 году? Мнения игроков рынка"

Во вторник, 19 ноября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Рынок солнечной энергетики в Украине. Какие законодательные изменения ожидаются в 2020 году? Мнения игроков рынка". Участники: исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики Украины (АСЕУ) Артем Семенишин; генеральный директор ООО "Авенстон" Дмитрий Лукомский; управляющий партнер "Соколовский и партнеры" Владислав Соколовский; директор ООО "Солар Стальконструкция" Евгений Яременко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по телефону: (067) 681-81-86, office@aseu.org.ua, по ссылке https://forms.gle/Um5ELXwfTmcB6KVn9.