Видео

10:17 12.11.2019

Трансляция пресс-конференции по результатам исследования на тему "Готовы ли украинцы к изменению климата?" о климатических изменениях и их роль в трансформации экономики и социальной системы Украины

1 мин читать

Во вторник, 12 ноября, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по результатам исследования на тему "Готовы ли украинцы к изменению климата?" о климатических изменениях и их роль в трансформации экономики и социальной системы Украины. Участники: председатель организационного комитета КМЕФ Юрий Пивоваров; соучредитель и управляющий партнер компании UDP Renewables Сергей Евтушенко; директор агентства Bohush Communications Денис Богуш; руководитель социологического центра Socis Александр Стегний; заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин (ул. Рейтарская, 8/5А). Аккредитация журналистов по тел. (063) 886-03-39, pr@magonova.com (Лара Высоковская).

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

Индия запустила ракету с луноходом

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

SpaceX отказалась от "ловли" обтекателя ракеты SpaceX из-за непогоды в Атлантике

Обращение Владимира Зеленского по внедрению прозрачного рынка земли в Украине.

В Шарм-эль-Шейхе во время посадки самолета авиакомпании SkyUp Airlines загорелось шасси

Трансляция пресс-конференции на тему "Суд в Луганской области остановил производство относительно прокурора т.н. "ЛНР", которого обвиняют в пытках и внесудебных казнях"

Трансляция пресс-конференции на тему "Презентация проекта телесериала "Часова Варта"

В Японии сгорел древний замок из списка ЮНЕСКО

Трансляция пресс-конференции на тему "Политическая осень 2019 - предчувствие эпического урагана или шторм на болоте?"

Трансляция пресс-конференции на тему "Блокировка выплат единого социального взноса. Как людям получить социальные выплаты на предприятии с арестованными счетами?"

Трансляция пресс-конференции на тему "Новый уровень въездного медицинского туризма в Украину: мировое признание на крупнейшей конференции в Дубае 2019"

Трансляция пресс-конференции на тему "Инициативы экологов по спасению Днепра"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА