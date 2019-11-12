Трансляция пресс-конференции по результатам исследования на тему "Готовы ли украинцы к изменению климата?" о климатических изменениях и их роль в трансформации экономики и социальной системы Украины

Во вторник, 12 ноября, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по результатам исследования на тему "Готовы ли украинцы к изменению климата?" о климатических изменениях и их роль в трансформации экономики и социальной системы Украины. Участники: председатель организационного комитета КМЕФ Юрий Пивоваров; соучредитель и управляющий партнер компании UDP Renewables Сергей Евтушенко; директор агентства Bohush Communications Денис Богуш; руководитель социологического центра Socis Александр Стегний; заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин (ул. Рейтарская, 8/5А). Аккредитация журналистов по тел. (063) 886-03-39, pr@magonova.com (Лара Высоковская).