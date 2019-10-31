Видео

08:24 31.10.2019

В Японии сгорел древний замок из списка ЮНЕСКО

1 мин читать

В японском городе Наха в префектуре Окинава произошел пожар в замке Сюри, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает телеканал NHK.   

Возгорание произошло ночью 31 октября. Полностью сгорел главный зал замка и одно из зданий комплекса. В общей сложности сгорело 4200 квадратных метров замка.   В тушении огня задействованы 30 пожарных бригад. Информации о пострадавших нет. 

Замок Сюри был построен около 500 лет назад и во времена государства Рюкю выполнял роль императорской резиденции. В годы Второй мировой войны здание было разрушено после бомбардировок американской авиации. Главный зал восстановили в 1992 году.   

В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 

Теги: #япония #замок #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:00 30.10.2019
Банк Японии сохранит ДКП, ухудшит прогноз ВВП и инфляции по итогам заседания в октябре - прогноз

Банк Японии сохранит ДКП, ухудшит прогноз ВВП и инфляции по итогам заседания в октябре - прогноз

08:51 29.10.2019
В Донецкой области на территории одной из шахт произошел пожар, никто не пострадал

В Донецкой области на территории одной из шахт произошел пожар, никто не пострадал

08:14 29.10.2019
В одной из районных больниц Киева произошел пожар

В одной из районных больниц Киева произошел пожар

11:07 28.10.2019
В Киеве в Гидропарке сгорели деревянные домики кафе

В Киеве в Гидропарке сгорели деревянные домики кафе

13:40 26.10.2019
В Японии 10 человек погибли из-за проливных дождей

В Японии 10 человек погибли из-за проливных дождей

14:03 23.10.2019
Зеленский пригласил японскую Marubeni Corporation инвестировать в проекты в Украине

Зеленский пригласил японскую Marubeni Corporation инвестировать в проекты в Украине

11:54 23.10.2019
Зеленский обсудил реформы и привлечение инвестиций в Украину с руководством парламента Японии

Зеленский обсудил реформы и привлечение инвестиций в Украину с руководством парламента Японии

11:38 23.10.2019
Банк Японии может ухудшить прогнозы для ВВП и инфляции на текущий фингод

Банк Японии может ухудшить прогнозы для ВВП и инфляции на текущий фингод

10:27 23.10.2019
Украина хочет создавать и экспортировать ИТ-продукт - Зеленский

Украина хочет создавать и экспортировать ИТ-продукт - Зеленский

09:50 23.10.2019
Украина заинтересована в продолжении работы с Японским агентством международного сотрудничества

Украина заинтересована в продолжении работы с Японским агентством международного сотрудничества

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

Индия запустила ракету с луноходом

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Трансляция пресс-конференции на тему "Политическая осень 2019 - предчувствие эпического урагана или шторм на болоте?"

Трансляция пресс-конференции на тему "Блокировка выплат единого социального взноса. Как людям получить социальные выплаты на предприятии с арестованными счетами?"

Трансляция пресс-конференции на тему "Новый уровень въездного медицинского туризма в Украину: мировое признание на крупнейшей конференции в Дубае 2019"

Трансляция пресс-конференции на тему "Инициативы экологов по спасению Днепра"

Зеленский принял участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито

На центральном вокзале Киева музыкант, обладатель голливудской премии, устроил перформанс

На Херсонщине пограничники спасли от браконьеров четверть тысячи крабов

Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4

В Японии от тайфуна "Хагибис" пострадали 77 человек

Королевский монетный двор Великой Британии выпустил золотую карту стоимостью $23 тысячи долларов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА