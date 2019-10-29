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11:30 29.10.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Политическая осень 2019 - предчувствие эпического урагана или шторм на болоте?"

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Во вторник, 29 октября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Политическая осень 2019 - предчувствие эпического урагана или шторм на болоте?". Правящая команда демонстрирует нарастание конфликтов в собственной среде, вступая в противостояние с большинством активных общественных групп - от предпринимателей до военных. Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

 

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