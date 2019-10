Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4

Компания Google представила новую модель своего смартфона Pixel 4, видео с презентации продукта в Нью-Йорке размещено на официальной странице Google на YouTube.

Одно из преимуществ смартфона — улучшенная камера, которая позволяет делать качественные снимки в темноте.

В устройство также встроен мини-радар Project Soli, который позволяет управлять смартфоном жестами. В компании заверили, что новый смартфон обладает самой быстрой разблокировкой по технологии распознавания лиц. В то же время производители в новой версии отказались от функции датчика отпечатка пальцев.

It’s finally here. #pixel4 - a phone made the Google way. #madebygoogle pic.twitter.com/H2kAXQSrFj