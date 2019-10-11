В пятницу, 11 октября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Новый закон о столице - новые возможности для местного самоуправления в Киеве". Участники: народный депутат Украины Арсений Пушкаренко; адвокат, эксперт по вопросам местного самоуправления Иван Макар; депутат Печерского районного в г. Киеве совета VI созыва Татьяна Трикоз; председатель ОО "Центр защиты прав общины Голосеева" Михаил Ромась (ул. Рейтарская, 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 981-62-09.