Трансляция пресс-конференции народного депутата Украины Андрея Деркача на тему "Обнародование фактов давления посольства США на правоохранительные органы Украины с целью вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки"

В среду, 9 октября, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция народного депутата Украины Андрея Деркача на тему "Обнародование фактов давления посольства США на правоохранительные органы Украины с целью вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки". Будут обнародованы документы, свидетельствующие о контактах одного из правоохранительных органов Украины и представителей госорганов США (ул. Рейтарская, 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.