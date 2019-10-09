Трансляция пресс-конференции на тему "Возможные последствия установления фиксированной маржи для дистрибуции сигарет: рост цен и закрытия производства"

В среду, 9 октября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Возможные последствия установления фиксированной маржи для дистрибуции сигарет: рост цен и закрытия производства". Участники: генеральный директор Украинской ассоциации производителей табачных изделий "Укртютюн" Валентина Хоменко; генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Михалис Александракис; генеральный директор группы "Бритиш Американ Тобакко Украина" Саймон Уелфорд; генеральный директор "JTI Украина" Пол Холлоуэй; генеральный директор "Империал Тобакко" в Украине Растислав Чернак (ул. Рейтарская, 8/5А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (044) 229-99-32, office@ukrtyutyun.com.