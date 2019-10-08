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11:30 08.10.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Бизнес VS ГБР. История успеха без "откатов"

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Во вторник, 8 октября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Бизнес VS ГБР. История успеха без "откатов". Участники: учредитель ООО АПК "Ника" Лариса Онул; адвокат Любомир Дроздовский; народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Алексей Жмеренецкий; исполнительный директор ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик; глава Турецкого делового совета Расим Бекмезджи (ул. Рейтарская, 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (097) 645-56-87.

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