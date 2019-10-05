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08:51 05.10.2019

США в Тихом океане испытали новую крылатую ракету

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Военно-морские силы Соединенных Штатов провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты NSM (Naval Strike Missile) возле острова Гуам в Тихом океане, сообщил телеканал CNN.

Маневры состоялись во вторник, 1 октября, во время празднования 70-й годовщины создания Китайской народной республики. Ракета была запущена с корабля в прибрежной зоне, а в качестве цели использовался старый американский фрегат USS Ford, который был отбуксирован в Тихий океан для проведения учений SINKEX.

Дальность NSM составляет более 180 км, что на 30% дальше, чем дальность ракет Гарпун, которые ВМС США используют для уничтожения кораблей. Новое вооружение разработано с применением технологии обеспечения малозаметности и может менять курс в полете.

Теги: #вмс_сша #испытания
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