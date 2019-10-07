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10:30 07.10.2019

Результаты тест-мониторинга ТОП-20 интернет-магазинов Украины: почему за 2 года онлайн-торговля не изменила отношение к покупателю и требованиям законодательства?

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В понедельник, 7 октября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Результаты тест-мониторинга ТОП-20 интернет-магазинов Украины: почему за 2 года онлайн-торговля не изменила отношение к покупателю и требованиям законодательства?". Участники: руководитель Центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" Валентин Безрукий; менеджер комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации Виктория Куликова; заместитель директора и руководитель проекта по борьбе с контрабандой аналитического центра "Украинский институт будущего" Евгений Енин, независимые эксперты. Приглашены представители от ГФС Украины, МЭРТ Украины (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (073) 437-78-77.

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