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11:33 01.10.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Украинские националисты против продажи земли иностранцам: украинцам украинская земля"

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Во вторник, 1 октября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Украинские националисты против продажи земли иностранцам: украинцам украинская земля". Участники: председатель политической партии "Правый сектор" Андрей Тарасенко; заместитель председателя ВО "Свобода" Юрий Сиротюк; заместитель председателя партии "Правый сектор" Василий Лабайчук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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