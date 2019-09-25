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17:39 25.09.2019

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

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Теги: #зеленский #трамп #разговор
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