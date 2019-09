Шведская активистка Грета Тунберг на саммите ООН по климату обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Шведская активистка, 16-летняя Грета Тунберг выступила с гневной и эмоциональной речью на саммите ООН по климату.

Выступая перед мировыми лидерами в ООН, школьница раскритиковала их за бездействие в борьбе с изменениями климата.

Тунберг, которая пересекла Атлантику на яхте, чтобы принять участие в саммите ООН, обвинила мировых лидеров в том, что они своими пустыми обещаниями забрали у нее мечты и детство.

"Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу на другой стороне океана, с другой стороны вы приходите к нам, молодым людям за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями" , - заявила Грета Тунберг.

"Люди страдают. Люди умирают. Разрушаются экосистемы. Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем можно говорить, это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!" - продолжила активистка, не сдерживая слез.

Swedish climate activist Greta Thunberg at #UNGA: "This is all wrong...You all come to us young people for hope. How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words—and yet, I'm one of the lucky ones." https://t.co/YTVSvKxTkg pic.twitter.com/px90HghuQd