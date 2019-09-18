Выход на украинский рынок белорусского социального проекта "Помним-онлайн", который представляет собой общую онлайн базу гражданских захоронений и братских могил

В среду, 18 сентября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Выход на украинский рынок белорусского социального проекта "Помним-онлайн", который представляет собой общую онлайн базу гражданских захоронений и братских могил". Участники: создатель и руководитель проекта "Помним-онлайн" Константин Начаткин, президент "Союза похоронных организаций, кладбищ, моргов и крематориев Украины" Екатерина Спицына, владелец ритуального дома "Покой" Феликс Чехович (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.