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11:30 18.09.2019

Выход на украинский рынок белорусского социального проекта "Помним-онлайн", который представляет собой общую онлайн базу гражданских захоронений и братских могил

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В среду, 18 сентября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Выход на украинский рынок белорусского социального проекта "Помним-онлайн", который представляет собой общую онлайн базу гражданских захоронений и братских могил". Участники: создатель и руководитель проекта "Помним-онлайн" Константин Начаткин, президент "Союза похоронных организаций, кладбищ, моргов и крематориев Украины" Екатерина Спицына, владелец ритуального дома "Покой" Феликс Чехович (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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