Спортсмен Михаил Романишин установил рекорд, - преодолел вплавь все украинское течение Днепра (990 км)

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Как Кабмину сэкономить 120 млрд грн в год. Быстрые победы для Украины в инфраструктуре: УЗ, авто, море, река, дороги, авиа
Реформа СБУ: презентация законопроекта о ликвидации департаментов в сфере борьбы с коррупцией и защиты экономики
Парламент может работать лучше - "Голос" предлагает законодательные изменения в работу Верховной Рады Украины
Трансляция пресс-конференции о создании электронного помощника – чат-бота для народных депутатов Верховной Рады Украины нового созыва
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