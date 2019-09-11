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16:46 11.09.2019

Спортсмен Михаил Романишин установил рекорд, - преодолел вплавь все украинское течение Днепра (990 км)

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