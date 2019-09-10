О реализации пилотного проекта трансформации финансирования системы здравоохранения в Полтавской области

Во вторник, 10 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Трансформация здравоохранения Украины через призму полтавского "пилота", посвященная реализации пилотного проекта трансформации финансирования системы здравоохранения в Полтавской области и его опыта для масштабирования на все регионы Украины". Участники: директор департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак; заместитель директора ГУ "Центр медицинской статистики МЗ Украины" Сергей Дяченко; глава правления ассоциации "ECO здоровье Украины" Евгений Прилипко; глава правления ОО "Платформа здоровья" Тимофей Бадиков (Киев, ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация обязательна https://forms.gle/xvTm7PoLWZPbL6vf7.