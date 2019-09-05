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13:59 05.09.2019

Парламент может работать лучше - "Голос" предлагает законодательные изменения в работу Верховной Рады Украины

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В четверг, 5 сентября, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Парламент может работать лучше - "Голос" предлагает законодательные изменения в работу Верховной Рады Украины". Участники: народные депутаты Украины от партии "Голос" Леся Василенко, Андрей Осадчук, Ярослав Железняк (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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