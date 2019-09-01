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05:29 01.09.2019

Французский пилот "Формулы-2" Юбер погиб во время гонки в Бельгии

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Французский пилот, выступавший за британскую конюшню BWT Arden, Антуан Юбер погиб в субботу во время гонки "Формулы-2" на бельгийской трассе Спа-Франкоршан, сообщил телеканал RTBF.

Двадцатидвухлетний Юбер на соревнованиях "Формулы-2", проходивших "на полях" Гран при "Формулы-1", попал в аварию, в которой на высокой скорости столкнулся с американцем Хуаном Мануэлем Корреа и японцем Марино Сато.

Юбер умер от полученных травм. Корреа с переломом ног был доставлен в госпиталь. Сато не пострадал.

Организаторы аннулировали гонку.

 

 

Теги: #гибель #франция #гонщик
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