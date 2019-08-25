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19:48 25.08.2019

Евгений Уткин приглашает президента В.Зеленского на фестиваль Bouquet Kyiv Stage

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Евгений Уткин приглашает президента В.Зеленского на фестиваль Bouquet Kyiv Stage

Сооснователь фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage Евгений Уткин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видеообращение появилось сегодня на фейсбук-странице фестиваля.

В нем Евгений Уткин приглашает президента посетить фестиваль Bouquet Kyiv Stage, который проходит в саду «Софии Киевской» и объединяет в себе очень разное искусство: кино, театр, музыку, визуальное искусство, беседы под ясенем. Евгений Уткин предлагает Владимиру Зеленскому на принципах синергии и взаимодействия создать в Киеве нечто уникальное – место силы, которое бы объединяло искусство, бизнес и технологии.  

«А давайте представим, что в Киеве появится такое «место силы», где искусство, технологии и бизнес, будут в одном месте. Это будет очень круто. Нигде, никто и никогда такого еще не делал. У нас есть возможность сделать Киев культурной, технологической и бизнес столицей восточной Европы», — говорит Евгений Уткин в своем видеообращении.

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