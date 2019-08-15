В четверг, 15 августа, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция, посвященная презентации научной монографии "Теоретические основы расследования умышленных убийств: уголовно-правовые, криминалистические и психологические аспекты. Психологический портрет серийного убийцы". Участники: академик, кандидат психологических наук, руководитель Одесского регионального отделения "Украинская академия наук" Олег Мальцев; юрист, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой отраслевого права Херсонского государственного университета Александр Саинчин; доктор юридических наук, профессор национального университета "Одесская юридическая академия", профессор кафедры уголовного права Александр Сотула (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 624-91-03 (Каныкей).