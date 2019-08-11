Почти 30 человек стали жертвами тайфуна в Китае – СМИ

Число жертв супертайфуна "Лекима" в Китае по состоянию на утро воскресенья выросло до 28 человек, еще около 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось о 18 погибших.

Жертв в восточной части страны, где бушует "Лекима", не удалось избежать, несмотря на то, что власти приняли превентивные меры. Из опасных районов было эвакуировано более 1 млн человек, в том числе 253 тыс. - из Шанхая. Около 100 тыс. человек находятся в центрах временного размещения.

По предварительным данным, более 200 жилых домов полностью разрушены и 3200 повреждены.

Из-за супертайфуна отменены более 2 тыс. авиарейсов, движение по некоторым железнодорожным маршрутам приостановлено, в том числе - движение скоростного поезда, который связывает Шанхай с международным аэропортом "Пудун".

Власти Китая предупреждают о возможных наводнениях и оползнях, которые могут стать следствием супертайфуна "Лекима".