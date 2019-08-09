Церемония награждения Знаком отличия за профессионализм и милосердие "Орден Святого Пантелеймона"

Трансляция пресс-конференции на тему "Нарушение Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальным банком Украины (НБУ) законов Украины при продаже "РВС банка" Руслану Демчаку"
Трансляция пресс-конференции на тему "Впервые пловец проплывет вдоль всего украинского участка Днепра более 1000 км от границы с Беларусью до Черного моря"
Трансляция пресс-конференции на тему "Акции Apple Inc. на "Украинской бирже" - первая ласточка нового класса инструментов долгосрочного сбережения"
Трансляция пресс-конференции на тему "Экстрадиционные запросы авторитарных режимов РФ и Центральной Азии как инструмент репрессий собственных граждан на территории Украины"
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