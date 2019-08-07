Трансляция пресс-конференции на тему "Нарушение Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальным банком Украины (НБУ) законов Украины при продаже "РВС банка" Руслану Демчаку"

В среду, 7 августа, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Нарушение Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальным банком Украины (НБУ) законов Украины при продаже "РВС банка" Руслану Демчаку". Участники: руководитель ОО "Всеукраинская ассоциация вкладчиков банков Украины" Олег Дорошенко, юрисконсульт ОО "Всеукраинская ассоциация вкладчиков банков Украины" Сергей Лакиза, представитель ОО "Украина это мы" Ростислав Федорко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.