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07:57 28.07.2019

Посол Франции попрощалась с украинцами

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Посол Франции попрощалась с украинцами

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Изабель Дюмон сообщила о завершении своей четырехлетней каденции во главе французской дипмиссии в Украине и записала трогательное видеообращение.

"Дорогие друзья, пришло время для меня сказать всем вам: "До свидания", - обратилась Дюмон к украинцам в Twitter.

"После почти четырех лет в Украине, которые пролетели очень быстро, поскольку были насыщенными работой, впечатлениями, открытиями, встречами. Поверьте, для меня это были незабываемые годы", - сказала Дюмон.

Изабель Дюмон приложила руку к голове и сердцу и сказала, что хотя и покидает Украину, но она "навсегда останется со мной вот здесь и вот здесь".

"Я уезжаю, полна оптимизма относительно будущего Украины, несмотря на все трудности, которых еще немало на ее пути. Эту уверенность придает мне искреннее стремление к переменам, которое не раз демонстрировали украинцы своим волеизъявлением, динамизмом, креативностью украинской молодежи, трудолюбием и духовностью, которые всегда были присущие украинскому народу", - добавила посол Франции.

Дюмон пожелала Украине вместе с новой командой президента Зеленского сплотиться в работе по достижению мира и "преодолению проблем, которые сдерживают ваш прогресс к лучшему будущему, которого вы заслуживаете".

Теги: #посол #франция #украина #изабель_дюмон
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