В четверг, 18 июля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Электоральная ситуация в избирательном округе №96 накануне выборов". Социологическая компания "Инмарк" представляет результаты всеукраинского опроса относительно предвыборных предпочтений граждан, проведенного с 10 по 16 июля 2019 года. Участники: социолог ООО "Инмарк" - информация и маркетинг" Константин Корж; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; политический эксперт Тарас Загородний (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.