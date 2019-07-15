Трансляция пресс-конференции "Приспешников Кремля - в тюрьму: законодательная инициатива партии "Голос"

В понедельник, 15 июля, в 15.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Приспешников Кремля - в тюрьму: законодательная инициатива партии "Голос". Партия "Голос" предлагает установить уголовную ответственность за сепаратные переговоры со страной-агрессором, законопроект уже разработали юристы партии. Участники: лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук и члены команды (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация по ссылке. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGSXR21e86nY4FdSA8REWlHaNRg0onIpFe4NJmjzfSF3zbsA/viewform.