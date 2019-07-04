Трансляция пресс-конференции на тему "Что останется от политической системы Украины после экстремальных выборов следующего парламента? Имеем дело с аварийной ситуацией или полным разрушением?"

В четверг, 4 июля, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Что останется от политической системы Украины после экстремальных выборов следующего парламента? Имеем дело с аварийной ситуацией или полным разрушением?". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.