На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан, погиб один турист

На итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, активизировался вулкан, что вызвало панику у туристов, сообщает в среду агентство АНСА.

The vulcano #Stromboli just erupted. Never seen something like that. pic.twitter.com/YmPnwaWRVC