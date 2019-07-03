На итальянском острове Стромболи активизировался вулкан, погиб один турист

На итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, активизировался вулкан, что вызвало панику у туристов, сообщает в среду агентство АНСА.

В настоящее время известно об одном погибшем туристе. Еще один турист, находившийся на склоне вулкана, пострадал, сообщили пожарные. Информация о национальности туристов не приводится.

Очевидцы, находящиеся в деревне Джиностра на острове, сообщают, что и там могут быть пострадавшие.

На остров прибыли пожарные, чтобы потушить возгорания, начавшиеся из-за извержения.

По данным агентства АНСА, по склонам вулкана стекает лава.

Туристы рассказали, что услышали мощный взрыв, затем увидели столб пепла, а затем на остров обрушился "град камней", сообщает агентство.

Информации о пострадавших не поступало. Береговая охрана Италии готова эвакуировать всех желающих, однако не видит необходимости в полной эвакуации людей с острова, сообщает ANSA.

В то же время, очевидцы сообщают, что ситуация на острове складывается критическая, туристы были вынуждены спрятаться в помещениях или зайти в море.

"Все люди, находящиеся в деревне, около ста туристов и местных жителей, забаррикадировались в домах или же бросились в море. Ситуация критическая, несмотря на то, что в настоящее время нет пострадавших", - рассказал агентству владелец магазина в деревне Джиностро, расположенной на острове.