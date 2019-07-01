Видео

11:30 01.07.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины"

1 мин читать

В понедельник, 1 июля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины" по результатам шести волн роллингового опроса, проведенного с 22 по 28 июня 2019 года. Участники: председатель правления Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Ольга Балакирева, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, директор по развитию Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Владимир Барабаш (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты в АП исчезли серверы с секретной информацией

Ляшко с фракцией пытались сорвать заседание Кабмина

"Отойди от меня, нечисть!": Парубий - Новинскому во время голосования "церковного" законопроекта

В Раде подрались нардепы Шуфрич и Береза

МВД Украины получило доступ к видео провокации -тарана российского пограничного корабля - Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Трансляция пресс-конференции на тему "Дело Гречковского на полмиллиона саботируется правоохранительными органами"

Трансляция пресс-конференции на тему "Чрезвычайное положение в Гостомеле: последствия семейного бизнеса семьи Прилипко"

Трансляция пресс-конференции на тему "Нефтегазовая ассоциация Украины призывает не допустить полного погружения нефтегазового рынка в тень"

Трансляция пресс-конференции на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины"

Трансляция пресс-конференции лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко

Трансляция пресс-конференции на тему "Предотвращение попытки рейдерского захвата ООО "Мало-Кохновский карьер"

Трансляция брифинга на тему "Похищение человека и беспредел фискальных органов Днепропетровской и Николаевской областей"

Трансляция пресс-конференции на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины" по результатам четырех волн роллингового опроса, проведенного 7-13 июня 2019 года

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку, пилот погиб

Трансляция пресс-конференции первой пятёрки объединенных сил националистов ВО "Свобода"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА