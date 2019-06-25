Трансляция пресс-конференции на тему "Чрезвычайное положение в Гостомеле: последствия семейного бизнеса семьи Прилипко"

Во вторник, 25 июня, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Чрезвычайное положение в Гостомеле: последствия семейного бизнеса семьи Прилипко". Участники: депутат сельского совета Юрий Марчук; директор "УЖКХ Гостомель" Виктор Пустовалов; председатель союза ветеранов АТО Алексей Тобечик; секретарь профсоюза "УЖКХ Гостомель" Ирина Степаненко; общественный активист Елена Герасименко (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. (068) 477-68-23.