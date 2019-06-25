Трансляция пресс-конференции на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины"

Во вторник, 25 июня, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мониторинг электоральных ориентаций населения Украины" по результатам общенационального опроса населения , проведенного с 13 по 21 июня 2019 года (опрошено 3013 респондентов, стандартное отклонение не превышает 1,8%). Участники: председатель правления Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Ольга Балакирева, директор по развитию Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Владимир Барабаш, директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.