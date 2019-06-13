Трансляция пресс-конференции о запуске ПриватБанком сервиса "Открытая выписка", который позволит внедрить общественный контроль за расходами общественных организаций, объединений граждан, государственных и коммунальных предприятий

В четверг, 13 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция представителей ПриватБанка и Движения #Дійзнами. ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка", который позволит внедрить общественный контроль за расходами общественных организаций, объединений граждан, государственных и коммунальных предприятий. Участники: член правления ПриватБанка, IТ директор банка Андрей Гриценюк, руководитель направления обслуживание МСБ ПриватБанка Сергей Клюев, основательница Движения #Дійзнами Мария Барабаш, основатель Движения #Дійзнами Сергей Блажевич (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 565-17-76, oleg.serga@privatbank.ua (пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга).