Вертолет в понедельник упал на крышу в Manhattan Motown Building - здание в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает спасательная служба города.

Поступают сообщения о как минимум одном пострадавшем.

На месте происшествия работают медики и полиция.

NEW: Governor Cuomo is on the scene of the helicopter crash in midtown Manhattan. https://t.co/yMaIx5IW94 pic.twitter.com/D02CwRfzDe