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11:30 07.06.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Информационная атака на ПАО "Черкассыоблэнерго"

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В пятницу, 7 июня, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Информационная атака на ПАО "Черкассыоблэнерго". Участники: председатель правления ПАО "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук, глава профкома ПАО "Черкассыоблэнерго" Александр Черный, директор по правовым, имущественным и корпоративным отношениям ПАО "Черкассыоблэнерго" Катерина Беспалова, народный депутат Украины Олег Петренко (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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