Трансляция пресс-конференции на тему "Суд обязал НКРЭКУ установить экономически обоснованный тариф АО "Харьковгаз"

В среду, 5 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Суд обязал НКРЭКУ установить экономически обоснованный тариф АО "Харьковгаз". Участники: председатель правления АО "Харьковгаз" Дмитрий Новицкий, финансовый директор АО "Харьковгаз" Андрей Шаповалов, и.о. главного инженера АО "Харьковгаз" Вячеслав Иванченко, председатель профсоюза работников АО "Харьковгаз" Ольга Василенко, начальник управления в Харьковской области АО "Правовой альянс" Владимир Гладырь (ул. Рейтарская 8/5-А)