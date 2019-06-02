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19:26 02.06.2019

Матиос созывает совещание из-за появившегося провокационного видео с "аннексией Буковины"

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Матиос созывает совещание из-за появившегося провокационного видео с "аннексией Буковины"

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос намерен во вторник созвать совещание с участием руководства Министерства иностранных дел, Генерального штаба, Главного управления разведки Министерства обороны и Службы безопасности Украины из-за обнародованного провокационного видео, в котором Румыния якобы аннексирует украинскую часть Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

"Информирую - буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства. В связи с изложенными в статье доводами во вторник проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ", - написал Матиос на своей странице в Facebook.

По его словам, "все получат законные поручения в рамках уголовного производства".

"Украинское Государство (пусть для кого-то вроде и слабое) - Есть! Мы будем за него бороться!", - подытожил Матиос.

Теги: #буковина #матиос #совещание #украина
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