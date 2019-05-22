«Национальный Корпус» требует внести изменения в Избирательный кодекс

Под стенами Верховной Рады Украины 22 мая состоялась акция-требование протеста, организаторами которой выступили представители «Национального Корпуса». Целью акции было призвать народных депутатов внести изменения в Избирательный кодекс Украины – отменить мажоритарную систему, снизить проходной барьер с 5% до 3% и ввести открытые партийные списки на парламентских выборах. Впрочем, как стало известно, Верховная Рада предложенные изменения не поддержала.

Об этом стало известно из трансляции сегодняшних событий под Верховной Радой на канале политической партии «Национальный Корпус» в YouTube.

По словам представителей «Национального Корпуса», которые сегодня присутствовали на акции-требовании, внесение соответствующих изменений в избирательное законодательство могло обеспечить долгожданное обновление украинской политической системы и дало бы возможность попасть в парламент молодым и перспективным политикам.

«Мы сегодня тут, чтобы озвучить требование всего украинского общества, всех молодых и незапятнанных коррупцией политиков. Только изменения в Избирательный кодекс могли позволить молодым лицам, за спинами которых нет олигархов и больших денег, попасть в парламент. Именно поэтому снижение проходного барьера, отмена мажоритарной системы и введение открытых списков было таким необходимым. Это был бы шанс на формирование нового парламента из молодых, эффективных и амбициозных. Однако, очевидно, представителям существующего политического режима это не нужно. Они не заинтересованы в качественных изменениях в стране и пытаются таким образом просто удержаться при власти», – заявили представители политической силы.

В «Национальном Корпусе» также подтвердили информацию о намерении участвовать в досрочных парламентских выборах.

«Мы реальными делами доказали украинцам свою эффективность. Мы показали, что способны отстаивать интересы Украины не только на словах. Поэтому так: «Национальный Корпус» идет на выборы и сделает все, чтобы в Украине наконец-то появилась новая политическая элита, которая будет работать в интересах страны и людей», – прокомментировали в «Национальном Корпусе».

Напомним, что сегодня Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, чтобы проголосовать за изменения в избирательное законодательство.