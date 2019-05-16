Трансляция "круглого стола" на тему "Быть или не быть конкурентному оптовому рынку электроэнергии в Украине с 1 июля 2019 года"

В четверг, 16 мая, в 15.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Быть или не быть конкурентному оптовому рынку электроэнергии в Украине с 1 июля 2019 года". Участники: председатель Подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки энергии Комитета ВР Украины по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Лев Пидлесецкий, глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, директор ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк, гендиректор ОП "Енергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин, гендиректор ООО "ДТЭК Трейдинг" Виталий Бутенко, представители профильных ассоциаций, энергетические эксперты (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.