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15:00 16.05.2019

Трансляция "круглого стола" на тему "Быть или не быть конкурентному оптовому рынку электроэнергии в Украине с 1 июля 2019 года"

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В четверг, 16 мая, в 15.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Быть или не быть конкурентному оптовому рынку электроэнергии в Украине с 1 июля 2019 года". Участники: председатель Подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки энергии Комитета ВР Украины по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Лев Пидлесецкий, глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, директор ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк, гендиректор ОП "Енергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин, гендиректор ООО "ДТЭК Трейдинг" Виталий Бутенко, представители профильных ассоциаций, энергетические эксперты (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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