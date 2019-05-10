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18:52 10.05.2019

Видеобращение Владимира Зеленского к Верховной Раде Украины

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Избранный президентом Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая

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