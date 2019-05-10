Видеобращение Владимира Зеленского к Верховной Раде Украины
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая
Ветеран АТО призвал военных быть в стороне от политических противостояний и не поддаваться на манипуляции
Трансляция пресс-конференции на тему "Общественность требует привлечь к уголовной ответственности начальника Главного управления ГФС в Киевской области Алексея Кавилина"
Трансляция пресс-конференции на тему "Выборы и манипуляции: как технологии штабов повлияют на результаты второго тура?"
Трансляция пресс-конференции общественной инициативы "Виборча Рада UA" на тему "О вызовах сознательному выбору президента 2019" и о проведении национального экзит-пола во втором туре выборов
Трансляция пресс-конференции КМИС на тему "Общественно-политические настроения населения Украины накануне 2-го тура выборов президента Украины"
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