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09:00 17.04.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Фейки, факты и повестка дня для страны"

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В среду, 17 апреля, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Фейки, факты и повестка дня для страны" о первоочередных шагах для следующего президента Украины для преодоления коррупции, обеспечения верховенства права, экономического роста и обороноспособности страны, реализации реформы децентрализации, восстановления территориальной целостности государства, а также чтобы обещания перед вторым туром отвечали конституционным полномочиям. Участники: доктор экономических наук, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, сопредседатель Совета РПР Игорь Бураковский; основатель ОО "StateWatch", главный эксперт группы "Антикоррупционная реформа" РПР Александр Леменов; член правления Центра политико-правовых реформ, сопредседатель Совета РПР Юлия Кириченко; директор по науке и развитию Института гражданского общества, член Совета РПР Анатолий Ткачук; генеральный секретарь Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны, эксперт РПР Елена Трегуб; модератор - Ярина Бусол, руководитель коммуникационного направления РПР (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (095) 153-25-42, yarineyy@gmail.com (Ярина Бусол).

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