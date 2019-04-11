Трансляция пресс-конференции Социологической группы "Рейтинг" на тему "Мониторинг электоральных настроений украинцев"

В четверг, 11 апреля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мониторинг электоральных настроений украинцев" по результатам социологического опроса 3 тысяч респондентов в период с 5 по 10 апреля 2019 года об оценке ситуации в стране, президентских рейтингах 2 тура, мотивах голосования и ожиданий от выборов. Участники: руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, заместитель директора Социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив (ул. Рейтарская, 8/5А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (097) 578-68- 68, (095) 578-68-68, www.ratinggroup.ua